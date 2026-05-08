100! Nächster Meilenstein für Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hat sein 100. Tor in der saudi-arabischen Liga erzielt und kommt dem Ziel von 1.000 Treffern in seiner Fußball-Karriere immer näher.
Beim 4:2-Erfolg seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Shabab verwertete der 41-jährige Portugiese eine Viertelstunde vor Schluss ein Zuspiel von Sadio Mane zum zwischenzeitlichen 3:1. Für Ronaldo war es das 26. Saisontor in der saudischen Liga und das insgesamt 971. seiner Laufbahn.
In Saudi-Arabien ist der einstige Weltfußballer seit Dezember 2022 aktiv und wartet noch auf den Meistertitel. Aktuell ist Al-Nassr Tabellenführer, im Schlager gegen Verfolger Al-Hilal am Dienstag könnte der Club den ersten Meistertitel seit 2019 absichern.
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