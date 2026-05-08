100! Nächster Meilenstein für Cristiano Ronaldo

Beim 4:2-Erfolg seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Shabab verwertete der 41-jährige Portugiese eine Viertelstunde vor Schluss ein Zuspiel von Sadio Mane zum zwischenzeitlichen 3:1. Für Ronaldo war es das 26. Saisontor in der saudischen Liga und das insgesamt 971. seiner Laufbahn.