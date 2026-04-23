Das hilft Schnarchern – und ihren Partnern

Bei der Schlafapnoe gilt die sogenannte CPAP-Maske als Goldstandard, das heißt als derzeit bestes Therapieverfahren. Dabei handelt es sich um eine Atemmaske, die nachts einen leichten Überdruck erzeugt und so die Atemwege offen hält. Die Vorstellung, mit einer solchen Maske schlafen zu müssen, löst bei vielen Betroffenen Ablehnung aus. Dann können Alternativen in Erwägung gezogen werden. Um herauszufinden, was infrage kommt, führt der Arzt eine Schlafvideoendoskopie in leichter Sedierung (Dämmerschlaf) durch. Mit einer kleinen Kamera wird dabei beobachtet, wo genau die Atemwege im Schlaf zusammenfallen. „Auf diese Weise kann vor allem der Ort des Entstehens der Rhonchopathie oder Obstruktion identifiziert werden“, so OA Dr. Hartl.