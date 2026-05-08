Gewitter stoppte Spieltag – aber Straka überzeugt

Golf-Profi Sepp Straka ist stark ins PGA-Signature-Turnier in Charlotte gestartet.
Der 33-jährige Wiener stand nach 17 Löchern bei 62 Schlägen (5 unter Par), ehe ein Gewitter den Spieltag beendete. Straka, der bei dem Event Titelverteidiger ist, liegt damit auf dem geteilten dritten Rang.
Er muss am Freitag zunächst die erste Runde beenden (16.30 Uhr), ehe er knapp eine Stunde danach Runde zwei beginnt. Leader ist nach einer kompletten Runde Matt McCarty (USA) mit einer 63.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.