Sind Sie zu heiß? Die Macht der Körpertemperatur

Auch eine warme Dusche oder ein Bad am Abend helfen beim Einschlummern. „Viele glauben, sie müssten sich vor dem Schlafengehen abkühlen, tatsächlich funktioniert oft das Gegenteil besser“, erklärt Dr. Saletu. „Denn durch die Wärme wird die natürliche Abkühlung des Körpers angestoßen – und genau das fördert wiederum das Einschlafen.“ Das beweist auch eine Metaanalyse: Ein warmes Bad oder eine Dusche etwa 1–2 Stunden vor dem Zubettgehen verkürzt demnach die Einschlafzeit signifikant.