„Der Respekt der Fans war der schönste Moment“

Heute vor 30 Jahren, am 8. Mai 1996, griff letztmals ein österreichisches Team nach einer europäischen Krone: Rapid forderte nach einer magischen Saison in Brüssel das Star-Ensemble von Paris SG, verlor das Finale im Europacup der Pokalsieger 0:1. Weil Peter Schöttel einen Freistoß von Bruno N’Gotty unglücklich mit dem Schienbein abfälschte. Mit Zoran Barisic und Stephan Marasek spielen zwei der damaligen Rapid-Daltons den „Doppelpass“ zurück...
Marasek: Erinnere mich nicht an das Spiel, das bleibt auf ewig meine schmerzhafteste Niederlage. So eine Chance bekommt man nur einmal. Aber wir waren nicht mutig, nicht gut genug.
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