„Der Respekt der Fans war der schönste Moment“

Heute vor 30 Jahren, am 8. Mai 1996, griff letztmals ein österreichisches Team nach einer europäischen Krone: Rapid forderte nach einer magischen Saison in Brüssel das Star-Ensemble von Paris SG, verlor das Finale im Europacup der Pokalsieger 0:1. Weil Peter Schöttel einen Freistoß von Bruno N’Gotty unglücklich mit dem Schienbein abfälschte. Mit Zoran Barisic und Stephan Marasek spielen zwei der damaligen Rapid-Daltons den „Doppelpass“ zurück...