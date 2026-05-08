Wie die Impfung gegen Malaria Kinder leben lässt

Die Studie wurde in den Ländern Ghana, Kenia und Malawi in insgesamt 158 einzelnen Gebieten durchgeführt. Diese Gebiete wurden nach dem Zufallsprinzip eingeteilt in die Untersuchungsgruppe, in der der Malaria-Impfstoff RTS,S/AS01E zum Standard-Impfangebot für Kleinkinder gehörte, und eine Vergleichsgruppe, in der dies nicht der Fall war. Die Malaria-Impfungen wurden – auf freiwilliger Basis – bei Kindern in Ghana und Kenia im Alter von sechs, sieben, neun und 24 Monaten durchgeführt, bei Kindern in Malawi im Alter von fünf, sechs, sieben und 22 Monaten.