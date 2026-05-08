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Oliver Glasner:

„Ehrlich, ich konnte es mir auch nicht vorstellen“

Conference League
08.05.2026 10:26
Hallo, Finale, hier bin ich: Oliver Glasner steht vor seinem nächsten großen Coup.
Hallo, Finale, hier bin ich: Oliver Glasner steht vor seinem nächsten großen Coup.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ehrlich, als ich vor zweieinhalb Jahren hier begonnen habe, konnte ich es mir auch nicht vorstellen.“ Sagte Oliver Glasner nach dem Finaleinzug mit seiner Mannschaft Crystal Palace in der Conference League. Das Märchen steht vor der Vollendung.

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Der Chairman sei in seine Kabine gekommen. Wie er es immer tut, knapp vor Anpfiff, wenn die Spieler aufwärmen. Er, Glasner, habe ihn, Steve Parish, Big Boss von Crystal Palace, gefragt, ob er das vor über zwei Jahren geglaubt hätte – nämlich dass der Finaleinzug in einem europäischen Bewerb unmittelbar bevorstehe. Glasner und Parish waren sich einig: „Nein, absolut nicht vorstellbar.“

Viertes Finale in Serie
Gewohnt gefasst, souverän, fast staatsmännisch gab sich Oliver Glasner nach dem fixierten Finaleinzug seiner Mannschaft am Donnerstagabend im TV-Interview mit TNT Sports. Und doch waren seine Worte getragen von geradezu spürbarer (innerer) Freude, von Stolz, von Erfüllung. „Es ist für mich persönliche das vierte aufeinanderfolgende große Finale in meiner vierten vollen Saison als Cheftrainer.“ Was Glasner damit meint:

  • Europa-League-Finale 2022 mit Eintracht Frankfurt (Sieg im elferschießen gegen die Rangers)
19. Mai 2022: Oliver Glasner stemmt als Frankfurt-Trainer den Europa-League-Pokal.
19. Mai 2022: Oliver Glasner stemmt als Frankfurt-Trainer den Europa-League-Pokal.(Bild: AFP/APA/CRISTINA QUICLER)
  • DFB-Pokal-Finale 2023 mit Eintracht Frankfurt 2023 (0:2-Niederlage gegen RB Leipzig)
  • FA-Cup-Finale 2025 gegen Manchester City (1:0-Sieg)
FA-Cup-Sieger 2025 – auch das ist Oliver Glasner
FA-Cup-Sieger 2025 – auch das ist Oliver Glasner(Bild: AFP/APA/Adrian Dennis)
  • Und jetzt Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano, am 27. Mai in Leipzig

Dass Glasner im Kalenderjahr 2024 kein Finale zu verbuchen hat, seine Rechnung aber trotzdem stimmt, lässt sich insofern erklären, als er bei Palace im Februar 2024, also mitten in der Saison, übernahm und somit keine volle Saison zu Buche stehen hatte. Im Gegenzug rechnet er ein Finale gar nicht mit, das sehr wohl auch seine Vita ziert: jenes im Community Shield 2025 – Sieg im Elferschießen gegen den FC Liverpool.

„Unglaublich stolz“
Der jetzige Finaleinzug fühle sich überragend an, erklärte Glasner auch im Sky-Interview: „Wir sind unglaublich stolz auf unsere Leistung heute Abend. Meine Spieler haben Tolles erreicht und wir haben uns gegen ein sehr starkes Shakhtar Donetsk durchgesetzt. Wir haben gute Chancen herausgespielt und wir haben unglaublich hart für diesen Erfolg gearbeitet. Wir sind überglücklich und hochzufrieden.“

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Seit der Verkündung seines Abgangs von Palace mit Saisonende habe er nur noch mehr Antrieb verspürt, alles zu geben und das Finale erst recht zu erreichen. Manch Fan will, so nebenbei, eh noch nicht wahr haben, dass ihr Traum-Trainer mit Saisonende weg ist. „Bitte bleib“, heißt es hundertfach in den Kommentarspalten zu einem Posting des Klubs, das Glasner ehren soll:

Denn Glasner ist für sie nicht weniger als der „Super-Ollie“ – auch dieser Klassiker unter den Fangesängen wurde am Donnerstag wieder zum Besten gegeben.

Nicht auszudenken, welche Fangesänge erst aus der Taufe gehoben werden, wenn sich Glasner am 27. Mai wirklich mit dem Conference-League-Pokal von Palace verabschiedet ...

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