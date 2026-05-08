„Ehrlich, ich konnte es mir auch nicht vorstellen“

Seit der Verkündung seines Abgangs von Palace mit Saisonende habe er nur noch mehr Antrieb verspürt, alles zu geben und das Finale erst recht zu erreichen. Manch Fan will, so nebenbei, eh noch nicht wahr haben, dass ihr Traum-Trainer mit Saisonende weg ist. „Bitte bleib“, heißt es hundertfach in den Kommentarspalten zu einem Posting des Klubs, das Glasner ehren soll: