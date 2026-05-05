„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot

Wo steckt der Meeressäuger?

Wo sich „Timmy“ aktuell aufhält, ist weiterhin völlig unklar. Der GPS-Sender liefere anders als geplant keine Ortsdaten, sagte Karin Walter-Mommert, eine Geldgeberin der privaten Initiative hinter dem Transport. Damit bleibe unbekannt, ob und in welche Richtung das Tier schwimmt. Es gebe zwar Hinweise auf Vitalzeichen, wonach der Wal noch leben könnte. Daran gibt es jedoch deutliche Zweifel. Ein dänischer Meeresbiologe sagte gegenüber der „Bild“: „Es gibt keinen handelsüblichen GPS-Sender, der Vitaldaten des Wals liefern kann – wer das behauptet, sagt nicht die Wahrheit.“