Schüsse mitten in Linz! Drei Tote vor Gasthaus

„Es waren sehr viele Schüsse“

Beim „Krone“-Lokalaugenschein wird deutlich, der Stadtteil Urfahr steht unter Schock, die Anrainer sind verängstigt, wollen schnell heim. Eine Anwohnerin erzählt: „Mich haben schon mehrere Leute angerufen, ob ich eh noch lebe.“ Adelheit S. (84) schildert: „Es waren sehr viele Schüsse. Die Wirtin hat ein sehr rotes Gesicht bekommen und hat gleich alles zugesperrt.“ Sie saß gerade in dem Gasthaus, als die Schüsse abgefeuert wurden.