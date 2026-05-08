Immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bauern

Der Landeskulturfonds ist nicht nur ein Partner für Tirols Bauern bei der Modernisierung der Landwirtschaft, sondern hilft auch Gemeinden bei der Entwicklung des ländlichen Raums. Die Institution begleitet den Strukturwandel schon seit 75 Jahren – nur eines hat sich nicht geändert.
Der Landeskulturfonds ist offenbar so ein Erfolgsmodell, dass der im Vorjahr neu ins Leben gerufene Gemeinde-Investitionsfonds mit einem Volumen von 200 Millionen organisatorisch beim Landeskulturfonds angedockt hat. Dieser hat sich in den 75 Jahren seines Bestehens als krisenfest erwiesen und seine Rolle als zentraler Finanzierungspartner der Tiroler Landwirtschaft nicht nur erhalten, sondern stetig ausgebaut.
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