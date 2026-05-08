Immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bauern

Der Landeskulturfonds ist offenbar so ein Erfolgsmodell, dass der im Vorjahr neu ins Leben gerufene Gemeinde-Investitionsfonds mit einem Volumen von 200 Millionen organisatorisch beim Landeskulturfonds angedockt hat. Dieser hat sich in den 75 Jahren seines Bestehens als krisenfest erwiesen und seine Rolle als zentraler Finanzierungspartner der Tiroler Landwirtschaft nicht nur erhalten, sondern stetig ausgebaut.