Glauben Sie auch an die Kraft des Mondes?

Es klingt romantisch bis gruselig, was der Mond im Verlaufe eines Monats so alles mit uns Menschen anstellt: Unsere Haare wachsen je nach Mondphase besser oder schlechter; das erfolgreiche Säen, Schneiden und Ernten von Pflanzen unterliegt dem Mondwechsel ebenso wie die Anzahl aller menschlichen Unfälle, Verbrechen und Notfälle; Geburten sind bei Vollmond häufiger, wie auch Nervosität, Reizbarkeit und Emotionalität bei kreisrunder Mondscheibe zunehmen, und sogar kritische Operationen sollten besser danach ausgerichtet werden. Und, und, und.