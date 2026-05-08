Glauben Sie auch an die Kraft des Mondes?

Zwischen Volksglauben und Wissenschaft: Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen, und entzaubert in seiner jüngsten Kolumne die Mythen rund um das Thema Vollmond. Schlussendlich ist alles doch eher Schein als Sein.
Es klingt romantisch bis gruselig, was der Mond im Verlaufe eines Monats so alles mit uns Menschen anstellt: Unsere Haare wachsen je nach Mondphase besser oder schlechter; das erfolgreiche Säen, Schneiden und Ernten von Pflanzen unterliegt dem Mondwechsel ebenso wie die Anzahl aller menschlichen Unfälle, Verbrechen und Notfälle; Geburten sind bei Vollmond häufiger, wie auch Nervosität, Reizbarkeit und Emotionalität bei kreisrunder Mondscheibe zunehmen, und sogar kritische Operationen sollten besser danach ausgerichtet werden. Und, und, und.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.