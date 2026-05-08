Glasner? „Vielleicht stellen sie eine Statue auf!“

Er sorgt schon wieder für große Emotionen! Trainer Oliver Glasner steht mit Crystal Palace vor dem nächsten großen Coup. Nach dem Einzug ins Conference-League-Finale hat der Österreicher die Möglichkeit, sich mit einem historischen Erfolg vom Verein zu verabschieden. Und dann gibt es eine Statue?
FA-Cup-Sieger, Triumph im Community Shield und nun der Einzug ins Finale der Conference League – Schon jetzt hat Trainer Glasner bei Crystal Palace historisches geleistet. Die zahlreichen Ausrufezeichen, die man in der Premier League immer wieder mal setzen konnte, nicht zu vergessen.
Egal, wie das Endspiel am 27. Mai in Leipzig gegen Rayo Vallecano endet, eine Sache steht schon fest: Glasner und Palace gehen anschließend getrennte Wege. Der Österreicher könnte sich damit einen traumhaften Abschied bescheren.
Wogen wurden geglättet
„Das ist immer das Allerbeste, wenn du durch die Vordertür rausgehen kannst, wenn du einen Klub verlässt. Das hat er hiermit eindrücklich geschafft“, erklärt auch Experte und Ex-Kicker Marc Janko bei Sky und spekuliert: „Vielleicht stellen sie ihm irgendwo eine Statue auf, weil das ist etwas, was noch nie dagewesen ist.“
Der ehemalige ÖFB-Stürmer hat Glasner selbst kennenlernen dürfen und ist begeistert: „Er ist ein fantastischer Kerl. Er hat fantastische Leistungen gezeigt und ist sich selbst immer treu geblieben. Er ist ein richtig ehrlicher Typ. Vom Oliver kannst du alles haben als Spieler. Er ist super in der Kommunikation, auch in der Außendarstellung.“
Nach einer Verwerfung mit der Klubführung – inklusiver kurzer öffentlicher Schlammschlacht – hat man es nun geschafft, die gemeinsame, erfolgreiche Zeit, würdevoll zu beenden. „Es freut mich auch sehr, dass sich klubintern die Wogen wieder geglättet haben, weil da hat es zwischendurch echt gekracht. Dass er sich im Idealfall mit einem Titel verabschiedet, wäre ihm zu wünschen“, so Janko abschließend.
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