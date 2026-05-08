Glasner? „Vielleicht stellen sie eine Statue auf!“

Nach einer Verwerfung mit der Klubführung – inklusiver kurzer öffentlicher Schlammschlacht – hat man es nun geschafft, die gemeinsame, erfolgreiche Zeit, würdevoll zu beenden. „Es freut mich auch sehr, dass sich klubintern die Wogen wieder geglättet haben, weil da hat es zwischendurch echt gekracht. Dass er sich im Idealfall mit einem Titel verabschiedet, wäre ihm zu wünschen“, so Janko abschließend.