Automatischer Notruf entlarvt Alko-Lenker

Donnerstagnacht prallte ein Autofahrer im oststeirischen Pischelsdorf gegen einen Baum, nachdem er einem Reh ausweichen wollte. Die Polizei wurde durch einen automatischen E-Call des beschädigten Pkw alarmiert. Wie sich zeigte, war der Unfalllenker (32) schwer alkoholisiert.
Am Donnerstag kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz nach Reichendorf (Bezirk Weiz) beordert, nachdem von einem Fahrzeug ein automatischer E-Call ausgelöst worden war und vom Lenker keine Rückmeldung erfolgte.
„Reh plötzlich auf Straße gesprungen“
Die Beamten fanden vor Ort ein schwer beschädigtes Auto vor, den Lenker trafen sie außerhalb des Fahrzeugs an. Laut Angaben des 32-jährigen Oststeirers sei plötzlich ein Reh auf die Straße gesprungen und beim Versuch auszuweichen, kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.
Da der Mann über starke Schmerzen klagte, wurde die Rettung verständigt, die den 32-Jährigen ins LKH Graz brachte. Ein dort durchgeführter Alko-Test ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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