Automatischer Notruf entlarvt Alko-Lenker

„Reh plötzlich auf Straße gesprungen“

Die Beamten fanden vor Ort ein schwer beschädigtes Auto vor, den Lenker trafen sie außerhalb des Fahrzeugs an. Laut Angaben des 32-jährigen Oststeirers sei plötzlich ein Reh auf die Straße gesprungen und beim Versuch auszuweichen, kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.