Liefering greift wie im Vorjahr in Titelrennen ein

Liefering erlebt in der 2. Liga Freitag (18) ein Deja-vu. Wie in der Vorsaison empfangen die Jungbullen zum letzten Saison-Heimspiel die Admira, die nur noch rechnerische Chancen auf den Meistertitel hat. Bei einem Punkteverlust in Salzburg (im Vorjahr setzte es ein 0:1) wäre unabhängig von den anderen Ergebnissen der Aufstiegstraum geplatzt. Wie vor einem Jahr werden auch Freitagabend einige Abgänge verabschiedet, die keine Zukunft bei den Bullen haben.