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Abgänge verabschiedet

Liefering greift wie im Vorjahr in Titelrennen ein

Sport
08.05.2026 10:00
Aboubacar Camara (re.) wurde zum besten U22-Spieler der 2. Liga gewählt.
Aboubacar Camara (re.) wurde zum besten U22-Spieler der 2. Liga gewählt.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Liefering hat noch ein Heimspiel in dieser Zweitliga-Saison vor der Brust. Am Freitagabend empfangen die Jungbullen die Admira, die noch rechnerische Chancen auf den Titel haben. Vor Anpfiff werden einige Abgänge verabschiedet sowie ein Stürmer von der Liga geehrt.

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Liefering erlebt in der 2. Liga Freitag (18) ein Deja-vu. Wie in der Vorsaison empfangen die Jungbullen zum letzten Saison-Heimspiel die Admira, die nur noch rechnerische Chancen auf den Meistertitel hat. Bei einem Punkteverlust in Salzburg (im Vorjahr setzte es ein 0:1) wäre unabhängig von den anderen Ergebnissen der Aufstiegstraum geplatzt. Wie vor einem Jahr werden auch Freitagabend einige Abgänge verabschiedet, die keine Zukunft bei den Bullen haben.

Neben den Verabschiedungen bekommt Stürmer Aboubacar Camara (sechs Saisontreffer) von der Liga die Auszeichnung „Newcomer der Saison“, die heuer erstmals an den besten U22-Spieler vergeben wird. Die Jury, bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der Liga, gaben dem 19-Jährigen aus Burkina Faso am meisten Stimmen.

Liefering-Trainer Danny Galm.
Liefering-Trainer Danny Galm.(Bild: GEPA)

Sein Trainer, Danny Galm, könnte auch heute auf ihn zählen. Mit seiner Schnelligkeit ist er ein stetiger Unruheherd für die gegnerische Defensive. Das Toreschießen übernahmen seine Kollegen zuletzt in mehrfacher Ausführung. Auch, wenn der Coach trotz des 4:1-Sieges in Kapfenberg in Hälfte zwei gern eine bessere Chancenverwertung gesehen hätte. Denn er betonte: „Unser Auftrag lautet nicht nur, Spiele zu gewinnen, sondern Spieler zu entwickeln.“

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In diesem Zusammenhang wollte der Deutsche Nikolas Freund – Sohn von Bayern-Sportdirektor Christoph – erwähnen. Der Salzburger kam vergangene Woche zu seinem zweiten Startelfeinsatz und wusste zu überzeugen.

2. Liga, Freitag: Austria Salzburg – Austria Lustenau, Liefering – Admira, Hertha Wels – Sturm II, Bregenz – Young Violets, Kapfenberg – St. Pölten, Amstetten – Austria Klagenfurt, Rapid II – Vienna (alle 18).

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