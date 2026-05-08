Bregenz hat grünsten Stadtkern Österreichs

In einer aktuellen Analyse hat Greenpeace die Stadtkerne aller neun österreichischen Landeshauptstädte anhand von Satellitendaten untersucht. Zu einem höchst erfreulichen Ergebnis für Vorarlberg kommt die Auswertung: Bregenz sichert sich mit einem Grünflächenanteil von 38,3 Prozent den unangefochtenen ersten Platz und verweist die Konkurrenz auf die Ränge.
Große Unterschiede offengelegt
Die Detailergebnisse offenbaren massive Differenzen. Während Linz (33,4 Prozent) und Graz (32,2 Prozent) dem Spitzenreiter am nächsten kommen, findet sich die Bundeshauptstadt Wien mit nur 26,3 Prozent im hinteren Feld wieder. Noch weniger Grün weisen die Zentren von St. Pölten (25,3 Prozent) und Innsbruck (25,0 Prozent) auf.
Die Experten von Greenpeace warnen, dass versiegelte Flächen die Hitze in den Städten massiv verstärken. Sie fordern eine Begrünungs-Offensive, da Bäume und Parks wie natürliche Klimaanlagen wirken und die Temperaturen an heißen Tagen spürbar senken können.
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