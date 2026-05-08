Bregenz hat grünsten Stadtkern Österreichs



In einer aktuellen Analyse hat Greenpeace die Stadtkerne aller neun österreichischen Landeshauptstädte anhand von Satellitendaten untersucht. Zu einem höchst erfreulichen Ergebnis für Vorarlberg kommt die Auswertung: Bregenz sichert sich mit einem Grünflächenanteil von 38,3 Prozent den unangefochtenen ersten Platz und verweist die Konkurrenz auf die Ränge.