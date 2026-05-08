Carolina Hurricanes vor Einzug ins Halbfinale

Die Carolina Hurricanes sind im Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL weiter ungeschlagen und stehen vor dem Aufstieg ins Halbfinale. Die Mannschaft von Trainer Rod Brind‘Amour siegte am Donnerstag bei den Philadelphia Flyers mit 4:1 und ging in der „best of seven“-Serie mit 3:0 in Führung.
Mit einem weiteren Erfolg am Samstag wieder in Philadelphia könnten die Hurricanes zum dritten Mal in den jüngsten vier Saisonen ins Conference-Finale einziehen.
Salary Cap steigt
Die Liga und die Spielergewerkschaft NHLPA gaben am Donnerstag bekannt, dass der Salary Cap in der kommenden Saison erstmals die 100-Millionen-Dollar-Marke überschreiten wird. Die Gehaltsobergrenze für die Teams steigt demnach um 8,5 Mio. US-Dollar auf 104 Mio. US-Dollar. Steigen wird auch die Gehaltsobergrenze für Spieler, die in der Saison 2026/27 jährlich bis zu 20,8 Mio. US-Dollar verdienen dürfen.
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