Carolina Hurricanes vor Einzug ins Halbfinale

Salary Cap steigt

Die Liga und die Spielergewerkschaft NHLPA gaben am Donnerstag bekannt, dass der Salary Cap in der kommenden Saison erstmals die 100-Millionen-Dollar-Marke überschreiten wird. Die Gehaltsobergrenze für die Teams steigt demnach um 8,5 Mio. US-Dollar auf 104 Mio. US-Dollar. Steigen wird auch die Gehaltsobergrenze für Spieler, die in der Saison 2026/27 jährlich bis zu 20,8 Mio. US-Dollar verdienen dürfen.