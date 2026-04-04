Migräne

Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft

Krone Gesund
04.04.2026 07:00
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Millionen Menschen kennen diesen Schmerz: ein pulsierender Kopf, Licht wird unerträglich, Geräusche werden zur Qual, und oft hilft nur noch der Rückzug ins Dunkel. Migräne ist eine neurologische Erkrankung, die lange unterschätzt wurde und für viele Betroffene den Alltag massiv einschränkt. Was genau passiert eigentlich im Gehirn während einer Migräneattacke? Warum trifft es manche Menschen häufiger als andere? Und welche neuen Behandlungsoptionen gibt es heute?

 

Neurologe Omid Hosseiny ist in „Krone Gesund“ zu Gast und klärt auf.

 

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