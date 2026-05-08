Trockenheit: Alarmierende Bilder aus Wiener Lobau

Grillverbot in Wien

Die massive Trockenheit veranlasste die Stadt allerdings auf anderer Ebene bereits zu einem Schritt: So wurde in Wien ein generelles Grillverbot auf öffentlichen Grillplätzen und in Grillzonen ausgerufen. Betroffen sind unter anderem die Donauinsel, Alte und Neue Donau sowie Waldnähe. Das Grillen in privaten Gärten ist gestattet, sofern sich diese außerhalb des Gefährdungsbereiches des Waldes befinden. Aufgehoben wird das Verbot erst nach nachhaltigen Regenschauern. In den kommenden Tagen sind diese aber noch nicht in Sicht.