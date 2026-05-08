Warum Charlotte-Pics für Harry Stich ins Herz sind

Am Wochenende hat Prinzessin Charlotte ihren 11. Geburtstag gefeiert. Und während sich die Royal-Fans über neue Aufnahmen von Kates und Williams Tochter freuten, bereiteten die lieben Fotos seiner Nichte für Prinz Harry angeblich schrecklichen Kummer.
Es waren Aufnahmen, die die Herzen der Royal-Fans berührten: Zum Geburtstag ihrer einzigen Tochter Prinzessin Charlotte am 2. Mai veröffentlichten Prinz William und Prinzessin Kate nicht nur ein zuckersüßes Video der Prinzessin mit den Familienhunden, sondern auch ein Foto, das die Elfjährige mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht in einer Blumenwiese zeigt.
Harry „ist sehr traurig“
Und während der liebe Geburtstagsgruß der Royals weltweit die Schlagzeilen beherrschte, soll einer gar nicht glücklich über die fröhlichen Ausschnitte aus dem royalen Familienalltag: Prinz Harry! Das erfuhr der Royal-Experte der „Daily Mail“, Richard Eden, angeblich von einem alten Freund des 41-Jährigen.
Dieses Foto von Prinzessin Charlotte in einer Blumenwiese veröffentlichten Prinz William und Prinzessin Kate am Wochenende:
Der Grund für Harrys Herzschmerz? Seine eigenen Kinder, die keinen Kontakt zu ihren Cousins und Cousinen haben. „Archie und Lili genießen ihre Zeit in Kalifornien sehr, aber Harry ist sehr traurig darüber, dass sie das Leben mit dem Rest der Familie verpassen“, habe ihm der royale Insider verraten, so Eden.
Und erklärt weiter: „Harry hat das Gefühl, dass seine Kinder das umfassende familiäre Netzwerk vermissen, das ihre Cousins genießen.“
Prinz Harry soll beim Anschauen dieser Szenen traurig geworden sein, dass seine eigenen Kinder keinen Kontakt mit den Royal-Kids haben:
Angespanntes Verhältnis
Das Verhältnis zwischen den Brüdern William und Harry gilt seit dem Rückzug der Sussexes aus der Royal Family als äußerst angespannt. Seit Jahren sollen die Prinzen kaum bis gar nicht miteinander gesprochen haben. Ein gemeinsames Treffen fand auch bei Harrys Besuchen in Großbritannien nicht statt.
Ob Prinz Harry seiner Nichte zum Geburtstag gratuliert hat, ist unterdessen nicht bekannt. Ebenso wenig, ob Kate und William Harrys Sohn Archie, der am Mittwoch sieben Jahre alt wurde, Geburtstagsgrüße gesandt haben.
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