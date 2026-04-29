Warum Familien voll auf dieses Telefon abfahren

Telefonieren wie früher

Gründe genug also, um – wie es derzeit in vielen Ländern Europas geschieht – über Social-Media- und Handy-Verbote bzw. entsprechende Einschränkungen zu diskutieren. In den USA und Kanada setzen Eltern derweil vermehrt auf eine andere Lösung: das „Tin Can“, das dort derzeit reißenden Absatz findet und schon bald den Sprung über den großen Teich nach Europa schaffen dürfte.