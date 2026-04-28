Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt

Dickes Ende

Die Realität kann eine ganz andere sein, als jene, die man sich jetzt mit Stand April 2026 ausgemalt hat. Denn das, was die Welt in den letzten Jahren und in besonderer Intensität in den vergangenen Monaten und Wochen zunächst rund um die Strafzölle Donald Trumps und erst recht zuletzt durch den Iran-Krieg erleben musste, ließ Prognosen von Wirtschaftsforschern und Finanzexperten immer wieder zur Makulatur zerfallen.