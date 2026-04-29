Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Welche Erinnerungen haben Sie an Tschernobyl?

Forum
29.04.2026 14:00
Der Unfall im Reaktor des Atomkraftwerks in Tschernobyl ist vielen bis heute gut in Erinnerung.
Der Unfall im Reaktor des Atomkraftwerks in Tschernobyl ist vielen bis heute gut in Erinnerung.(Bild: APA-Images / AFP / ZUFAROV)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Vor 40 Jahren kam es zum folgenschwersten Unglück in der Geschichte der friedlichen Nutzung der Kernenergie: der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Wie haben Sie diesen Tag in Erinnerung und welche Lehren wurden seit damals gezogen? Diskutieren Sie mit!

0 Kommentare

Als es in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 nahe der ukrainischen Stadt Prypjat zur Kernschmelze kam, ahnten die meisten Menschen in Europa noch nicht, was soeben geschehen war und ihnen noch bevorstehen sollte. Während eines planmäßigen Sicherheitschecks in Block 4 der Anlage nahm das Desaster aufgrund von Konstruktionsmängeln und menschlichem Fehlverhalten seinen Lauf. Die Aufklärung und Aufarbeitung gestalteten sich im Nachhinein schwierig, da die damalige Sowjetunion eine strikte Politik der Geheimhaltung verfolgte.

(Bild: APA)

Diskutieren Sie mit!
Wie und wann haben Sie von der Katastrophe erfahren? Welche Erinnerungen haben Sie an die ersten Tage und Wochen nach dem Unglück? Wie ist es Ihnen und Ihrem Umfeld ergangen und was waren Ihre Gedanken? Glauben Sie, dass aus den Fehlern gelernt wurde? Wie ist Ihr generelles Verhältnis zum Thema Atomkraft und wie stark beeinflusst Tschernobyl Ihre Meinung dazu? 

Wir sind gespannt auf Ihre Erzählungen und freuen uns auf Ihre Kommentare!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
29.04.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
172.666 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
154.491 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
131.751 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1640 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1452 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1424 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Mehr Forum
Frage des Tages
Haben Sie bereits betrügerische Anrufe erhalten?
Diskutieren Sie mit!
Budget neu: Sind Sie Gewinner oder Verlierer?
Frage des Tages
Swift-Prozess: Rechnen Sie mit harten Strafen?
Frage des Tages
LASK Tabellenführer: Werden die Linzer Meister?
Diskutieren Sie mit!
Sollen anonyme Anzeigen abgeschafft werden?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf