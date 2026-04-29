Welche Erinnerungen haben Sie an Tschernobyl?

Diskutieren Sie mit!

Wie und wann haben Sie von der Katastrophe erfahren? Welche Erinnerungen haben Sie an die ersten Tage und Wochen nach dem Unglück? Wie ist es Ihnen und Ihrem Umfeld ergangen und was waren Ihre Gedanken? Glauben Sie, dass aus den Fehlern gelernt wurde? Wie ist Ihr generelles Verhältnis zum Thema Atomkraft und wie stark beeinflusst Tschernobyl Ihre Meinung dazu?



Wir sind gespannt auf Ihre Erzählungen und freuen uns auf Ihre Kommentare!