Welche Erinnerungen haben Sie an Tschernobyl?

Vor 40 Jahren kam es zum folgenschwersten Unglück in der Geschichte der friedlichen Nutzung der Kernenergie: der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Wie haben Sie diesen Tag in Erinnerung und welche Lehren wurden seit damals gezogen? Diskutieren Sie mit!
Als es in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 nahe der ukrainischen Stadt Prypjat zur Kernschmelze kam, ahnten die meisten Menschen in Europa noch nicht, was soeben geschehen war und ihnen noch bevorstehen sollte. Während eines planmäßigen Sicherheitschecks in Block 4 der Anlage nahm das Desaster aufgrund von Konstruktionsmängeln und menschlichem Fehlverhalten seinen Lauf. Die Aufklärung und Aufarbeitung gestalteten sich im Nachhinein schwierig, da die damalige Sowjetunion eine strikte Politik der Geheimhaltung verfolgte.
Diskutieren Sie mit!
Wie und wann haben Sie von der Katastrophe erfahren? Welche Erinnerungen haben Sie an die ersten Tage und Wochen nach dem Unglück? Wie ist es Ihnen und Ihrem Umfeld ergangen und was waren Ihre Gedanken? Glauben Sie, dass aus den Fehlern gelernt wurde? Wie ist Ihr generelles Verhältnis zum Thema Atomkraft und wie stark beeinflusst Tschernobyl Ihre Meinung dazu?
Wir sind gespannt auf Ihre Erzählungen und freuen uns auf Ihre Kommentare!
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