Sexualpädagogik: Nicht bloß Bienen und Blumen

Ob im Sozialbereich, im Gesundheitswesen oder am Bildungssektor – Fachkräfte begegnen immer wieder auch Fragen zur Sexualität, die über Bienen und Blumen weit hinausgehen. Damit sie dafür gewappnet sind, bietet die FH Kärnten ab Herbst einen eigenen Lehrgang an.
„Der Bedarf an professionell ausgebildeten Sexualpädagoginnen und Sexualpädagogen steigt deutlich – wegen gesellschaftlicher Veränderungen sowie einer größeren Vielfalt an Lebens‑ und Beziehungsformen“, erklärt Ruth Hechtl, FH Kärnten. „Der Lehrgang läuft aktuell zum dritten Mal, was auf großes Interesse und hohen Bedarf hinweist.“ Und im Herbst startet der vierte Durchgang, für den jetzt die Anmeldungen laufen.
Der Lehrgang dauert zwei Semester und richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Soziale Arbeit oder Sozialwissenschaften, Gesundheit, Erziehungs- oder Bildungswesen. „Neben einer einschlägigen Fachausbildung ist vor allem die persönliche Eignung Voraussetzung“, so Hechtl. „Dazu zählen Reflexionsfähigkeit, Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung zu Sexualität sowie die Fähigkeit, professionell und verantwortungsvoll mit sensiblen Themen umzugehen.“
Weil der Fokus stark auf Praxis liegt, sind eine einschlägige selbstständige Tätigkeit oder eine Praxismöglichkeit bei einer Organisation ebenfalls notwendig. Dabei beschränkt sich die Tätigkeit nicht bloß auf die Jungen. „Jugendliche sind eine zentrale Zielgruppe, aber sexuelle Bildung begleitet Menschen von der frühen Kindheit über die Adoleszenz bis ins Erwachsenenalter“, betont Hechtl. Auch Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder im höheren Lebensalter werden berücksichtigt.
Da sexuelle Entwicklung ein lebenslanger Prozess ist, kann in verschiedenen Lebensphasen ein Bedarf an Wissen bestehen.
Ruht Hechtl, Wissenschaftliche Leitung FH Kärnten
Prävention sexualisierter Gewalt und Kinderschutz
Der Lehrgang ist darauf ausgerichtet, sexualpädagogische Angebote auch für jüngere Kinder zu konzipieren und umzusetzen. „Selbstverständlich alters- und entwicklungsangemessen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Körperwissen, der Stärkung von Selbstbestimmung sowie auf Prävention sexualisierter Gewalt und Kinderschutz“, stellt die Leiterin klar.
Der Lehrgang ist auf 20 Teilnehmer beschränkt, um „eine intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten sowie ausreichend Raum für Reflexion, Selbsterfahrung und praxisnahes Arbeiten“ zu ermöglichen. „Die nächste Online-Infoveranstaltung gibt es am Montag, 11. Mai 2026, um 17:00 Uhr“, spricht Hechtl Interessierte abschließend an.
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