Sexualpädagogik: Nicht bloß Bienen und Blumen

Weil der Fokus stark auf Praxis liegt, sind eine einschlägige selbstständige Tätigkeit oder eine Praxismöglichkeit bei einer Organisation ebenfalls notwendig. Dabei beschränkt sich die Tätigkeit nicht bloß auf die Jungen. „Jugendliche sind eine zentrale Zielgruppe, aber sexuelle Bildung begleitet Menschen von der frühen Kindheit über die Adoleszenz bis ins Erwachsenenalter“, betont Hechtl. Auch Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder im höheren Lebensalter werden berücksichtigt.