Nothing Phone 4a Pro: Optischer Zoom zum Sparpreis

Und bei diesem Detail handelt es sich um ein Periskop-Zoomobjektiv mit 3,5-facher optischer Vergrößerung und 50-Megapixel-Auflösung, wie man es in dieser Preisklasse immer noch selten findet. Damit verströmt die Dreifach-Kamera Oberklasse-Atmosphäre. Um den vergleichsweise günstigen Preis zu erreichen, musste Nothing allerdings an anderer Stelle sparen. Wo genau, und ob dem Nutzer daraus ein Nachteil erwächst, erfahren Sie im Test.