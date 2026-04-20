Nothing Phone 4a Pro: Optischer Zoom zum Sparpreis

In Zeiten teurer Luxus-Smartphones um mehr als 1000 Euro sind Geräte um 500 Euro die neue Mittelklasse – und die Handymarke Nothing, hinter der OnePlus-Gründer Carl Pei steckt, bedient dieses Segment mit dem neuen Nothing Phone 4a Pro. Im Test stach das Gerät mit einem Kamera-Detail aus der Masse der „bezahlbaren“ Smartphones hervor.
Und bei diesem Detail handelt es sich um ein Periskop-Zoomobjektiv mit 3,5-facher optischer Vergrößerung und 50-Megapixel-Auflösung, wie man es in dieser Preisklasse immer noch selten findet. Damit verströmt die Dreifach-Kamera Oberklasse-Atmosphäre. Um den vergleichsweise günstigen Preis zu erreichen, musste Nothing allerdings an anderer Stelle sparen. Wo genau, und ob dem Nutzer daraus ein Nachteil erwächst, erfahren Sie im Test.
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