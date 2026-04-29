15. Hochzeitstag! William & Kate barfuß im Glück!

Und genau das zeigen sie jetzt wieder: Ihr neues Barfuß‑Foto erinnert daran, dass hinter Titeln und Krone vor allem fünf Menschen stehen, die einfach Familie leben. Auch am Hochzeitstag soll es so sein. Es heißt, dass keine große Feier vorbereitet wurde, nur ein gemeinsames Abendessen mit den Kindern und vielleicht den Eltern von Kate.