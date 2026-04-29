15. Hochzeitstag! William & Kate barfuß im Glück!

William und Kate überraschen zum 15. Hochzeitstag mit einem neuen Familienfoto – und treffen mitten ins Herz. Statt eines klassischen Pärchenporträts zeigen sie diesmal das, was ihnen am meisten bedeutet: unbeschwerte Momente barfuß im Gras, umgeben von ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Ein Bild voller Nähe, Leichtigkeit und echter Familienfreude.
Das britische Thronfolgerpaar teilte das entspannte Bild, das im Familienurlaub in Cornwall entstanden ist, am Mittwoch auf ihren Social-Media-Kanälen und sorgte sogleich für viel Begeisterung.
William und Kate liegen auf dem Familienfoto lässig in Freizeitkleidung im Gras. Die Kinder George, Charlotte und Louis kuscheln sich daneben, alle genießen die Sonne – ganz ungezwungen und fernab royaler Förmlichkeit.
Echter Traditionsbruch
Ein Moment voller Leichtigkeit, weit weg von Protokoll und Palast. Familienglück pur. Die wohl größte Errungenschaft des Paares in 15 Jahren Ehe.
Besonders berührend: Die ganze Familie ist barfuß – ein seltener, fast intimer Einblick, der die Fans sofort ins Schwärmen brachte. Dazu schrieben sie schlicht: „Wir feiern unser 15-jähriges Ehejubiläum.“
Für viele ist das Foto ein echter Traditionsbruch, denn im vergangenen Jahr veröffentlichten sie noch ein romantisches Paarfoto von der Insel Mull. Doch dieses Mal steht eindeutig das Familienglück im Mittelpunkt.
Zwei Milliarden verfolgten Traumhochzeit
Seit ihrer Traumhochzeit am 29. April 2011 in der Westminster Abbey gelten William und Kate als das royale Traumpaar. Damals verfolgten rund zwei Milliarden Menschen weltweit die Zeremonie, London hielt den Atem an – und der Kuss auf dem Balkon schrieb Geschichte.
Mit diesem Moment begann die Ära eines neuen Power-Paars, das Tradition mit moderner Bodenständigkeit verbindet.
Und genau das zeigen sie jetzt wieder: Ihr neues Barfuß‑Foto erinnert daran, dass hinter Titeln und Krone vor allem fünf Menschen stehen, die einfach Familie leben. Auch am Hochzeitstag soll es so sein. Es heißt, dass keine große Feier vorbereitet wurde, nur ein gemeinsames Abendessen mit den Kindern und vielleicht den Eltern von Kate.
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