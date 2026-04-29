Dieser Kärntner radelt mit einem Bein im Weltcup

Mit 42 Jahren startet der Seebodner Christian Troger in ein neues Abenteuer. Der Parasportler wurde ohne linkes Bein geboren – als aktiver Triathlet holte er einst fünf EM- und drei WM-Titel nach Kärnten. Zudem beendete er 2011 den Ironman Austria – als erster Mensch überhaupt mit einem Bein.