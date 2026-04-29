Dieser Kärntner radelt mit einem Bein im Weltcup

Der Seebodner Christian Troger (42) gibt am Mittwoch sein Debüt im Para-Rad-Weltcup in Belgien. In seiner Klasse hat er aber auch Athleten mit allen Gliedmaßen als Gegner.
Mit 42 Jahren startet der Seebodner Christian Troger in ein neues Abenteuer. Der Parasportler wurde ohne linkes Bein geboren – als aktiver Triathlet holte er einst fünf EM- und drei WM-Titel nach Kärnten. Zudem beendete er 2011 den Ironman Austria – als erster Mensch überhaupt mit einem Bein.
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