Grabher nach Überstunden in Wiesbaden weiter

Souverän am zweiten Tag

Doch die Weltranglisten-107. rettete sich ins Tiebreak, das sie mit 7:4 gewinnen konnte. Nachdem Satz drei bei 4:2 für Grabher wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste, gab sich die Vorarlbergerin gestern bei der Fortsetzung keine Blöße und verwandelte nach einer Gesamtspielzeit von 2:42 Stunden ihren zweiten Matchball zum 4:6, 7:6 (4), 6:3-Sieg.