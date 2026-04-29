Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alle Opfer sind Frauen

Zugunglück in Indonesien: Zahl der Toten steigt

Ausland
29.04.2026 14:15
Bei der Zugkollision am Montagabend (Ortszeit) wurden laut einem Polizeisprecher 90 Menschen ...
Bei der Zugkollision am Montagabend (Ortszeit) wurden laut einem Polizeisprecher 90 Menschen verletzt.(Bild: AP/Tatan Syuflana)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem schweren Zugunglück im indonesischen Bekasi sind mittlerweile 16 Todesopfer zu beklagen. Alle Toten sind weiblich. 90 Menschen wurden zudem verletzt, 44 konnten bereits aus Spitälern entlassen werden.

0 Kommentare

Am Bahnhof Bekasi Timur nahe der indonesischen Hauptstadt Jakarta war ein Pendlerzug an einem Bahnübergang offenbar von einem Taxi gestreift worden und daraufhin auf den Gleisen zum Stehen gekommen. Dort wurde der Pendlerzug dann von einem heranrasenden Fernzug erfasst.

Mehrere Waggons des Pendlerzugs wurden beschädigt, alle Opfer des Unfalls befanden sich in diesem Zug.

Bilder des Unglücks:

(Bild: AP/Tatan Syuflana)
(Bild: AFP/YASUYOSHI CHIBA)
(Bild: AP/Tatan Syuflana)
(Bild: AFP/BAY ISMOYO)
(Bild: AFP/YASUYOSHI CHIBA)
(Bild: AP/Tatan Syuflana)
(Bild: AFP/YASUYOSHI CHIBA)
(Bild: EPA/MAST IRHAM)
(Bild: AFP/REZAS)

Der indonesische Verkehrsminister Dudy Purwagandhi sagte am Mittwoch vor Journalisten, sein Ministerium habe eine Untersuchung gegen das Taxi-Unternehmen eingeleitet.

Lesen Sie auch:
Helfer arbeiten daran, eingeklemmte Passagiere zu befreien.
Reisende in Panik
Zugunglück in Indonesien: „Klang wie eine Bombe“
28.04.2026
Razzia nach Anzeige
Kleinkinder in Kita an Händen und Füßen gefesselt
29.04.2026

Am Dienstag hatte Staatschef Prabowo Subianto die Schwere des Unglücks auf unsichere Bahnübergänge zurückgeführt und angeordnet, alle Bahnübergänge im Land durch Wachpersonal oder Überführungen sicherer zu machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
29.04.2026 14:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf