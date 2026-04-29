Alle Opfer sind Frauen
Zugunglück in Indonesien: Zahl der Toten steigt
Nach dem schweren Zugunglück im indonesischen Bekasi sind mittlerweile 16 Todesopfer zu beklagen. Alle Toten sind weiblich. 90 Menschen wurden zudem verletzt, 44 konnten bereits aus Spitälern entlassen werden.
Am Bahnhof Bekasi Timur nahe der indonesischen Hauptstadt Jakarta war ein Pendlerzug an einem Bahnübergang offenbar von einem Taxi gestreift worden und daraufhin auf den Gleisen zum Stehen gekommen. Dort wurde der Pendlerzug dann von einem heranrasenden Fernzug erfasst.
Mehrere Waggons des Pendlerzugs wurden beschädigt, alle Opfer des Unfalls befanden sich in diesem Zug.
Bilder des Unglücks:
Der indonesische Verkehrsminister Dudy Purwagandhi sagte am Mittwoch vor Journalisten, sein Ministerium habe eine Untersuchung gegen das Taxi-Unternehmen eingeleitet.
Am Dienstag hatte Staatschef Prabowo Subianto die Schwere des Unglücks auf unsichere Bahnübergänge zurückgeführt und angeordnet, alle Bahnübergänge im Land durch Wachpersonal oder Überführungen sicherer zu machen.
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