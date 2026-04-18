Dyson Clean+Wash: Der Wischsauger mit XL-Akku

Der Technologiekonzern Dyson – gegründet in Großbritannien, heute ist der Sitz in Singapur – verkauft in Österreich mit dem Clean+Wash Hygiene seit Kurzem die neueste Generation seiner Wischsauger. Mit seinem rotierenden Walzenmopp soll es auch hartnäckigeren Verschmutzungen an den Kragen gehen. Krone+ hat für Sie Probe geputzt.
Dysons neuer Wischsauger unterscheidet sich in einem Punkt von den meisten Rivalen: Er hat ein filterloses Reinigungssystem. Der Schmutz am Boden wird nicht angesaugt, stattdessen soll ihn die Wischwalze direkt in den Abwassertank schleudern. Größere Partikel werden (siehe Video) zuvor ausgesondert, sodass die Reinigung des direkt über dem Mopp platzierten Abwasserbehälters eigentlich ein Kinderspiel sein sollte. Eigentlich …
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