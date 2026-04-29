Brennende Gasflasche drohte zu explodieren

Um das zu verhindern, kühlte die Feuerwehr die Flasche mittels Wasserstrahl aus der Deckung heraus. Gleichzeitig wurde eine Drohne eingesetzt, um die Temperatur zu messen. Nach Rücksprache mit der Herstellerfirma wagte sich die Feuerwehr direkt zur Flasche vor, drehte das Ventil ab und brachte die Flasche im Wasserbad in Sicherheit. Pitter: „Die Situation ist jetzt so weit entschärft, aber das war richtig brenzlig.“