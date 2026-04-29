Brennende Gasflasche drohte zu explodieren

47 Feuerwehrleute entschärften Mittwochmittag in Nußdorf (Salzburg) eine brennende Gasflasche. Diese drohte zu explodieren. Die Gefahr dabei: In der Werkstatt befand sich ein Ölfass, Waschbenzin, eine weitere Gasflasche und ein Reifenlager. Die Situation war äußerst brenzlig, wie der Einsatzleiter der „Krone“ schildert ...
Blaulichtgewitter am Mittwochvormittag in Nußdorf: 14 Feuerwehrautos mussten mit 47 Mann ausrücken, weil eine Gasflasche in einer Werkstatt Feuer fing und drohte zu explodieren. Einsatzleiter Andreas Pitter von der Feuerwehr Nußdorf schildert die gefährliche Lage: „Die Gasflasche brannte und in der Werkstatt war eine weitere Gasflasche, ein Ölfass, 200 Liter Waschbenzin und ein Reifenlager. Explodiert die Flasche, hätte es schlimm ausgehen können.“
Um das zu verhindern, kühlte die Feuerwehr die Flasche mittels Wasserstrahl aus der Deckung heraus. Gleichzeitig wurde eine Drohne eingesetzt, um die Temperatur zu messen. Nach Rücksprache mit der Herstellerfirma wagte sich die Feuerwehr direkt zur Flasche vor, drehte das Ventil ab und brachte die Flasche im Wasserbad in Sicherheit. Pitter: „Die Situation ist jetzt so weit entschärft, aber das war richtig brenzlig.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.