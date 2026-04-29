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In Nußdorfer Werkstatt

Brennende Gasflasche drohte zu explodieren

Salzburg
29.04.2026 14:20
Die Florianis mussten die Flasche aus der Deckung per Wasserstrahl kühlen.
Die Florianis mussten die Flasche aus der Deckung per Wasserstrahl kühlen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

47 Feuerwehrleute entschärften Mittwochmittag in Nußdorf (Salzburg) eine brennende Gasflasche. Diese drohte zu explodieren. Die Gefahr dabei: In der Werkstatt befand sich ein Ölfass, Waschbenzin, eine weitere Gasflasche und ein Reifenlager. Die Situation war äußerst brenzlig, wie der Einsatzleiter der „Krone“ schildert ...

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Blaulichtgewitter am Mittwochvormittag in Nußdorf: 14 Feuerwehrautos mussten mit 47 Mann ausrücken, weil eine Gasflasche in einer Werkstatt Feuer fing und drohte zu explodieren. Einsatzleiter Andreas Pitter von der Feuerwehr Nußdorf schildert die gefährliche Lage: „Die Gasflasche brannte und in der Werkstatt war eine weitere Gasflasche, ein Ölfass, 200 Liter Waschbenzin und ein Reifenlager. Explodiert die Flasche, hätte es schlimm ausgehen können.“ 

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Um das zu verhindern, kühlte die Feuerwehr die Flasche mittels Wasserstrahl aus der Deckung heraus. Gleichzeitig wurde eine Drohne eingesetzt, um die Temperatur zu messen. Nach Rücksprache mit der Herstellerfirma wagte sich die Feuerwehr direkt zur Flasche vor, drehte das Ventil ab und brachte die Flasche im Wasserbad in Sicherheit. Pitter: „Die Situation ist jetzt so weit entschärft, aber das war richtig brenzlig.“ 

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