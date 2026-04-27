Yoshi im neuem Nintendo-Game auf Humboldts Spuren

Einmal Naturforscher sein – Nintendo macht kleinen und großen Fans seines Spiele-Dinos Yoshi im kommenden Jump’n’Run-Abenteuer „Yoshi and the Mysterious Book“ dieses Angebot. Krone+ hat das neue Game für die Switch 2 bereits vor der Veröffentlichung am 21. Mai ausprobiert – und war positiv überrascht von seinem unkonventionellen Gameplay.
Die Forschungsreisen des Alexander von Humboldt zu Beginn des 19. Jahrhunderts zählen zu den bedeutendsten wissenschaftlichen Expeditionen der Geschichte, jahrelang bereiste der Gelehrte die Erde, um der Natur ihre Geheimnisse zu entreißen. Ganz so bedeutend mögen die Reisen des Nintendo-Dinos in „Yoshi and the Mysterious Book“ vielleicht nicht sein, trotzdem fühlten wir uns beim Anspielen wie ein kleiner Humboldt und können den Switch-2-Titel großen und kleinen Forschern wärmstens empfehlen. In den folgenden Absätzen lesen Sie, warum.
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