Wenn Nähe für Babys zum Risiko wird

Nach Monaten des Wartens ist das Baby endlich da und will entsprechend von der Familie und Freunden bestaunt und vor allem geherzt werden. Letzteres ist schließlich ein ganz natürlicher Ausdruck von Liebe, Zuneigung und Schutz. Doch auf eine Sache wird dabei leider oftmals vergessen – was schwerwiegende Folgen für die Kleinsten haben kann.