Coole Vibes und heiße Beats unter freiem Himmel

Der Posthof Linz versüßt den heurigen Sommer mit 24 starken Musik- und Kabarettabenden und zwei Open-Airs im Donaupark. Neben Pizzera & Jaus kommt auch die Hamburger Rapperin Nina Chuba nach Linz – ihr Konzert ist schon ausverkauft.
Im Vorjahr zog die FrischLuft-Bühne im Linzer Posthof rund 24.000 Fans an. Derzeit wird der Auftrittsbereich vergrößert, das Programm steht fest – und es ist noch bunter.
Den Auftakt auf der FrischLuft-Bühne macht das Duo Edmund (5. Juni) mit seinen zweistimmigen Mundartsongs im Namen des echten Wiener „Mundl“ Sackbauer. Weitere Gustostückerln aus Österreich versprechen Ernst Molden & Das Frauenorchester (3. Juli), Thomas Stipsits & Band (4. Juli) und die Hitlieferantin Christina Stürmer (28. August), die nach einer langen musikalischen Reise ihrer alten Heimat einen Besuch abstatten wird.
Stimm-Künstler und Norweger-Pulli
Dazwischen gibt es Hochkarätiges aus der internationalen Szene. So kommt Asaf Avidan (1. Juli) nach Linz, ein außergewöhnlicher Sänger, aber auch die Berliner Elektropunker Großstadtgeflüster (17. Juli) treten auf.
Die Kabarettschiene bleibt in österreichischer und bayerischer Hand. Komiker-Legende Eisi Gulp (25. Juli) blättert sein Tagebuch auf, Pulli-Fan Benedikt Mittmannsgruber will auch noch seinen zweiten Kabarettabend (20. August) füllen, es folgt „Eine Runde Seidl“ mit Gery Seidl (2. September).
Konzerte direkt an der Donau
Der große Open-Air-Höhepunkt ist die Rückkehr des Ahoi! Pop Sommers nach dreijähriger Pause. Mit Pizzera & Jaus (8. Juli) – Lemo und Marten sind der Support – und Nina Chuba (10. Juli) beschallt der Posthof in Kooperation mit Barracuda Music wieder den Donaupark zwischen Lentos und Brucknerhaus Linz.
Rund 10.000 Plätze pro Event sind geplant, der Eingang ist auf der Seite des Lentos. Das Konzert der Rapperin Chuba ist bereits ausverkauft. Der 9. Juli bleibt konzertfrei.
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