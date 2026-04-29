Coole Vibes und heiße Beats unter freiem Himmel

Den Auftakt auf der FrischLuft-Bühne macht das Duo Edmund (5. Juni) mit seinen zweistimmigen Mundartsongs im Namen des echten Wiener „Mundl“ Sackbauer. Weitere Gustostückerln aus Österreich versprechen Ernst Molden & Das Frauenorchester (3. Juli), Thomas Stipsits & Band (4. Juli) und die Hitlieferantin Christina Stürmer (28. August), die nach einer langen musikalischen Reise ihrer alten Heimat einen Besuch abstatten wird.