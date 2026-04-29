Gaisberg feiert 2026 sein Renn-Comeback

Das Rennen der Elite gehört zur heimischen Rad-Bundesliga und geht im Rahmen eines Massenstarts über die Bühne. Danach folgt der Start für jedermann in Form eines Einzelzeitfahrens. Neun Kilometer mit 650 Höhenmetern warten auf die Amateure von Guggenthal hinauf zur Spitze. „Wir gehen davon aus, dass sich das Rennen weiter etabliert“, sagt Christian Mohr, der zum Organisationsteam gehört. Ziel der Veranstalter ist es, das „Gaisberg Vertical“ schon 2027 mit der Tour of Austria zu verknüpfen.