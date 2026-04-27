Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen

„Nächster gefährlicher Vorfall kommt bestimmt. Und was dann?“

Möglicherweise auch aus Angst, ebenfalls wegen „Misshandlung“ bestraft zu werden. Erst dank einschreitender Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma kann der Täter schließlich gerade noch überwältigt werden, bevor er den Abzug drücken kann. „Der nächste gefährliche Vorfall für die Sicherheit auch von Passagieren kommt aber bestimmt. Und was dann?“, schildert ein Polizist die hochexplosive Stimmung.