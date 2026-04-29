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Alkohol und Drogen! Greift Mallorca jetzt durch?

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29.04.2026 13:07
Bierkönig, Megapark und schöne Strände: Mallorca eignet sich für Kurzurlauber mit großem Durst.
Bierkönig, Megapark und schöne Strände: Mallorca eignet sich für Kurzurlauber mit großem Durst.(Bild: Krone kreativ, Harald Dworak)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Mit mehr oder weniger großen Anstrengungen versucht Mallorca das Image als Partyinsel loszuwerden. Mit gehobeneren Preisen soll das Publikum zu mehr Disziplin erzogen werden. Ob das gelingt, sah sich Krone+ beim Megapark-Opening am vergangenen Wochenende an. 

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Wenn Ikke Hüftgold im Bierkönig nach Mittelfingern fragt, Lorenz Büffel auf der Bühne ein Wettsaufen veranstaltet und Malle-König Mickie Krause 5000 Leute im Megapark ausrasten lässt, dann ist die Partysaison auf Mallorca eröffnet. Nichts, aber rein gar nichts lässt in den Partytempeln darauf schließen, dass die Regierung auf Mallorca weg vom Massentourismus will.

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