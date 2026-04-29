Heute LIVE: Potapova kämpft ums Madrid-Halbfinale

Viertelfinale beim WTA-1000er von Madrid: Die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova muss gegen die Tschechin Karolína Plíšková ran (nicht vor 13 Uhr). Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Nach ihrem sensationellen Erfolg gegen die Weltranglisten-Zweite Elena Rybakina geht es für Anastasia Potapova heute mit Karolína Plíšková gegen eine früher sogar auf Platz 1 im WTA-Ranking vorgestoßene Tennis-Spielerin.
Im Achtelfinale von Madrid hatte die inzwischen 34 Jahre alte Tschechin die Argentinierin Solana Sierra 6:4, 6:3 bezwungen. In der 1. Runde hatte Plíšková übrigens die Österreicherin Sinja Kraus in drei Sätzen ausgeschaltet.
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