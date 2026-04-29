„Würde mir Fußball nie im Fernsehen anschauen“

Seine Karriere war bislang stets von Verletzungen geprägt. In acht Jahren beim SK Rapid Wien verpasste Philipp Schobesberger deswegen insgesamt 150 Partien. Aktuell kickt er für Fußball-Ostligist Traiskirchen, ist das erste Mal in seiner Karriere seit drei Jahren verletzungsfrei. Und: „Ich habe endlich wieder Spaß am Kicken!“
Erstmalig Spaß am Kicken hatte Philipp Schobesberger als Profikicker beim FC Pasching – wo er auch den bis dato größten Erfolg seiner Karriere feiern durfte. Den ÖFB-Cup Sieg 2013 gegen die Wiener Austria. Zuvor eliminierte man auch Red Bull Salzburg und seinen späteren Herzensverein Rapid Wien. „Diese Cup-Saison war ein Wahnsinn. Es heißt immer, dass der Cup seine eigenen Gesetze hat, aber normalerweise gewinnen trotzdem meistens die Favoriten. Unser Titel damals war aber wirklich eine Riesenüberraschung“, schwelgt Schobesberger in Erinnerungen.
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