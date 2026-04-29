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Gewalt als Service breitet sich wie Lauffeuer aus

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29.04.2026 14:08
„Dieses Phänomen breitet sich wie ein Lauffeuer über ganz Europa aus“, sagte der Europol-Experte ...
„Dieses Phänomen breitet sich wie ein Lauffeuer über ganz Europa aus“, sagte der Europol-Experte für organisiertes Verbrechen, Andy Kaag.(Bild: Rawf8 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gewaltverbrechen werden laut Europol immer öfter online als Dienstleistung angeboten. Täter seien zumeist Jugendliche, die gezielt angeworben würden, geht aus dem Jahresbericht der Sondereinheit „Gewalt als Dienstleistung“ hervor, wie es am Mittwoch hieß.

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Im vergangenen Jahr hatten europäische Ermittler 280 Verdächtige festgenommen, die meisten sollen Europol zufolge Kinder und Jugendliche online für Gewaltverbrechen angeworben haben. Weitere rund 1400 Verdächtige seien im Visier der Ermittler. Europol setzte drei mutmaßliche Auftraggeber, zwei Schweden und einen Deutschen, auf die Online-Fahndungsliste „Most Wanted“.

In der Sondereinheit der Polizeibehörde mit Sitz in Den Haag arbeiten Ermittler aus elf Ländern zusammen. Sie hatten etwa 14.000 Accounts identifiziert, auf denen Aufträge für Gewalttaten platziert werden konnten. Sogenannte Dienstleister würden dann gezielt Täter anwerben und für Waffen, Transport und Unterkunft sorgen.

Jugendliche in sozialen Medien im Visier
Kriminelle Dienstleister richteten sich gezielt an Minderjährige. Sie würden über soziale Medien angeworben, um gegen Bezahlung Gewaltverbrechen zu verüben: Dabei geht es Europol zufolge um Bedrohungen, das Setzen von Sprengsätzen, Körperverletzung und sogar Mord.

„Dieses Phänomen breitet sich wie ein Lauffeuer über ganz Europa aus“, sagte der Europol-Experte für organisiertes Verbrechen, Andy Kaag, im niederländischen TV-Magazin „Nieuwsuur“. Die angeworbenen Täter würden immer jünger. „13, 14 Jahre sind keine Ausnahme, und die Straftaten werden immer gewalttätiger.“

Täter international eingesetzt
Die Täter werden Europol zufolge zunehmend international eingesetzt. So waren im vergangenen Jahr drei junge Männer aus Schweden wegen drei mutmaßlicher Auftragsmorde in den Niederlanden festgenommen worden. In Deutschland waren den Angaben zufolge wegen der Sprengungen von Geldautomaten niederländische Jugendliche festgenommen worden.

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