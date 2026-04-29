Kohlschreiber mit Sieg bei seinem ATP-Comeback

Was für eine Geschichte! Vor vier Jahren hatte der Deutsche Philipp Kohlschreiber eigentlich seine aktive Karriere beendet. Am Mittwoch gab der 42-Jährige beim Challenger in Mauthausen aber ein Comeback – im Doppel an der Seite des 20-jährigen Vorarlbergers Joel Schwärzler. Kein Zufall!
Der gebürtige Augsburger, die ehemalige Nummer 16 der Welt und Gewinner von insgesamt 15 Titeln auf der ATP-Tour, unterstützt seit einiger Zeit das Team um Schwärzlers Headcoach Markus Hipfl.
„Ich kann sehr viel von ihm profitieren. Er war ein extrem guter und schlauer Spieler, was oftmals einen großen Unterschied gemacht hat. Wir verstehen uns gut – es ist cool, dass er jetzt Teil des Teams ist“, so Schwärzler. Vor allem in taktischen Fragen und bei der Entscheidungsfindung in engen Situationen erhält der junge Österreicher zusätzliche Impulse.
„Generationen-Doppel“ dreht Partie
Dass sich Kohlschreiber nicht verstecken muss, zeigte sich dann im Duell mit dem in Tulln an Nummer zwei gesetzten Duo Cukierman/Hildebrand (Isr/US): Nach dem sich die Favoriten Satz eins noch mit 6:4 sichern konnten, holte die deutsch-österreichische Paarung Satz zwei im Tiebreak 7:4 und entschied das Match-Tiebreak nach Rückstand mit 10:8 für sich.
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