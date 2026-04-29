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In Oberösterreich

Kohlschreiber mit Sieg bei seinem ATP-Comeback

Tennis
29.04.2026 15:00
Der Deutsche Philipp Kohlschreiber (vorne) durfte bei seinem Comeback in Mauthausen über einen ...
Der Deutsche Philipp Kohlschreiber (vorne) durfte bei seinem Comeback in Mauthausen über einen Sieg im Doppel an der Seite des Vorarlbergers Joel Schwärzler jubeln.(Bild: Manfred Binder /SMP)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Was für eine Geschichte! Vor vier Jahren hatte der Deutsche Philipp Kohlschreiber eigentlich seine aktive Karriere beendet. Am Mittwoch gab der 42-Jährige beim Challenger in Mauthausen aber ein Comeback – im Doppel an der Seite des 20-jährigen Vorarlbergers Joel Schwärzler. Kein Zufall! 

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Der gebürtige Augsburger, die ehemalige Nummer 16 der Welt und Gewinner von insgesamt 15 Titeln auf der ATP-Tour, unterstützt seit einiger Zeit das Team um Schwärzlers Headcoach Markus Hipfl.

„Ich kann sehr viel von ihm profitieren. Er war ein extrem guter und schlauer Spieler, was oftmals einen großen Unterschied gemacht hat. Wir verstehen uns gut – es ist cool, dass er jetzt Teil des Teams ist“, so Schwärzler. Vor allem in taktischen Fragen und bei der Entscheidungsfindung in engen Situationen erhält der junge Österreicher zusätzliche Impulse.

Das „Generationen-Doppel“ Schwärzler/Kohlschreiber erwies sich in Mauthausen als absolut ...
Das „Generationen-Doppel“ Schwärzler/Kohlschreiber erwies sich in Mauthausen als absolut konkurrenzfähig.(Bild: Manfred Binder /SMP)
Eigentlich coacht Kohlschreiber den um 22 Jahre jüngeren Schwärzler.
Eigentlich coacht Kohlschreiber den um 22 Jahre jüngeren Schwärzler.(Bild: Manfred Binder /SMP)
Bei den Upper Austrian Open powered bei SKE ist das Duo aber gemeinsam am Start.
Bei den Upper Austrian Open powered bei SKE ist das Duo aber gemeinsam am Start.(Bild: Manfred Binder /SMP)
(Bild: Manfred Binder /SMP)
(Bild: Manfred Binder /SMP)

„Generationen-Doppel“ dreht Partie
Dass sich Kohlschreiber nicht verstecken muss, zeigte sich dann im Duell mit dem in Tulln an Nummer zwei gesetzten Duo Cukierman/Hildebrand (Isr/US): Nach dem sich die Favoriten Satz eins noch mit 6:4 sichern konnten, holte die deutsch-österreichische Paarung Satz zwei im Tiebreak 7:4 und entschied das Match-Tiebreak nach Rückstand mit 10:8 für sich.

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