Kohlschreiber mit Sieg bei seinem ATP-Comeback

„Ich kann sehr viel von ihm profitieren. Er war ein extrem guter und schlauer Spieler, was oftmals einen großen Unterschied gemacht hat. Wir verstehen uns gut – es ist cool, dass er jetzt Teil des Teams ist“, so Schwärzler. Vor allem in taktischen Fragen und bei der Entscheidungsfindung in engen Situationen erhält der junge Österreicher zusätzliche Impulse.