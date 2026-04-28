Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen

Trend zeigt Wetterumschwung

Für eine eindeutige Prognose ist es noch zu früh, doch jenes Hoch, das momentan über dem Land hängt und uns das strahlende Frühlingswetter beschert, verzieht sich Mitte der kommenden Woche. Aufziehender Wind vertreibt die Wolken – was zu klaren und damit kalten Nächten führt. Allerdings schon eine Woche vor dem ersten Eisheiligen Pankratius am 12. Mai.