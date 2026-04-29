Gericht entschied: Glocke keine Lärmbelästigung

Die Wallfahrtskirche Maria Freienstein in der Steiermark bekam eine neue Glocke. Ein Anrainer-Ehepaar klagte daraufhin wegen gesundheitlicher Probleme durch die Lärmbelästigung. Der jahrelange Zivilprozess endete in Leoben unlängst mit einer Abweisung der Klage.
Im September 2024 brachte ein Dachdecker wegen unerträglichem und ortsunüblichem Glockengeläute der Wallfahrtskirche Maria Freienstein Klage ein. Der Steirer und seine Frau fühlten sich seit der Installation einer neuen, größeren Glocke im Jahr 2018 und einer Änderung der Läutzeiten massiv in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Die neue, tonnenschwere Glocke ist offenbar lauter als die drei kleineren Glocken davor.
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