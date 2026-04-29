Söndergaard übernimmt als Teamchef bei ÖFB-Frauen

„Anerkannte Persönlichkeit“

Söndergaard war in Österreich im Männerbereich als Trainer bei Austria Salzburg, Austria Wien, dem GAK und Wacker Innsbruck tätig. Der Däne sei „eine anerkannte Persönlichkeit des europäischen Fußballs“, meinte Schöttel. Söndergaard wird die ÖFB-Frauen zunächst bis zum Ende der Kampagne für die WM 2027 in Brasilien betreuen. Österreich liegt in der Qualifikation derzeit nur auf Rang vier hinter Deutschland, Norwegen und Slowenien. Das Play-off im Herbst bietet eine weitere Chance auf die WM-Teilnahme.