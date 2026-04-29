Vermisster Hund „Lucy“ ist wieder zurück

„Ich glaube, ich weiß, wo ,Lucy‘ ist und bringe sie gleich vorbei.“ Es war ein Anruf, der bei Hundehalter Sasa Z. aus Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten ein wahres Gefühlschaos auslöste. Sollte es wirklich der seit Wochen vermisste Hund sein? Oder erlaubt sich jemand nur einen makabren Scherz? Wenig später war klar: Es ist „Lucy“! Die Emotionen kochten über – beim Hund wie beim Herrchen.