Vermisster Hund „Lucy“ ist wieder zurück

Mehr als drei Wochen fehlte von Hündin „Lucy“ jede Spur. Nun ist der kleine Vierbeiner wieder bei seinen Besitzern in Wilhelmsburg (NÖ). Ein aufmerksamer Mann hatte ihn nicht zuletzt dank der Berichte in der „Krone“ in einem fremden Garten erkannt.
„Ich glaube, ich weiß, wo ,Lucy‘ ist und bringe sie gleich vorbei.“ Es war ein Anruf, der bei Hundehalter Sasa Z. aus Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten ein wahres Gefühlschaos auslöste. Sollte es wirklich der seit Wochen vermisste Hund sein? Oder erlaubt sich jemand nur einen makabren Scherz? Wenig später war klar: Es ist „Lucy“! Die Emotionen kochten über – beim Hund wie beim Herrchen.
Nachbar: Frau hob sie ins Auto
„Krone“-Leser kennen die dramatische Geschichte. „Lucy“ war nur für einen kurzen Moment alleine auf der Straße vor dem Haus, als Sasa Z. schnell ein Gacki-Sackerl holen wollte. Dann war sie verschwunden. Ein Nachbar hatte später davon erzählt, dass er gesehen habe, dass eine junge Frau sie in ein weißes Auto gehoben hätte.
Seitdem wurde fieberhaft nach dem Vierbeiner gesucht – auch mithilfe der „Krone“. Alleine die „Krone“-Tierecke hat 5000 Euro Prämie ausgelobt. Und nun ist sie wieder da. „Ich habe mich mit dem Mann getroffen, er trug einen Rucksack für Haustiere auf dem Rücken. Und darin war sie. Die Freude war bei beiden riesig“, erzählt Z. der „Krone“.
„Dachte, sie ist herrenlos“
Der Mann habe die Berichte über „Lucy“ gelesen und die Flyer gesehen – und sich gedacht, dass ihm dieser Hund bekannt vorkommt. Nämlich direkt aus seiner Nachbarschaft. Der Wilhelmsburger ist daher zu besagten Garten hingegangen und habe „Lucys“ Namen gerufen – und die Fellnase hat sofort darauf reagiert.
„Er hat ihr den Hund dann abgenommen und sie gefragt, was sie sich dabei gedacht hatte“, sagte Z. Die Antwort, die sie dem Finder gesagt hatte: „Sie habe geglaubt, der Hund wäre herrenlos und hat ihn mitgenommen.“ Nach dem medialen Wirbel um das Verschwinden habe sie dann Angst gehabt, sich zu melden.
Eine Belohnung lehnte der Finder übrigens ab. „Er wollte nur, dass ,Lucy‘ wieder bei uns ist. Er sei nur froh, uns geholfen zu haben“, freut sich der Hundebesitzer.
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