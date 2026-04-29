Frau bekam in Ägypten kein Zimmer: Manager in Haft

Nicht ohne männlichen Begleiter reisen

Eine offizielle Regelung dazu, dass Hotels keine alleinreisenden Frauen beherbergen dürfen, gibt es in Ägypten nicht. Ägypterinnen haben in vergangenen Jahren aber mehrfach von ähnlichen Fällen berichtet vor allem in günstigeren Unterkünften. Menschenrechtler sprechen von Versuchen, Frauen ihre Unabhängigkeit zu verweigern und diese informell einer männlichen Aufsicht zu unterstellen.

Ägypten ist mehrheitlich muslimisch. Für unzählige Frauen etwa im Großraum der Hauptstadt Kairo oder in Alexandria sind Reisen allein völlig normal. Bei Familien in ländlichen und traditionelleren Gegenden kommt es aber seltener vor.