Ohne Begleiter
Frau bekam in Ägypten kein Zimmer: Manager in Haft
Weil er eine alleinreisende Frau nicht unterbringen wollte, ist ein Hotelmanager in Ägypten zu einem Jahr Haft und umgerechnet rund 800 Euro Strafe verurteilt worden. Die Journalistin Alaa Saad versuchte im Jänner in der Stadt Port Said, ein Einzelzimmer zu buchen, was der Manager verweigerte.
Nachdem ein Gericht im März geurteilt hatte, dass es sich nicht um Diskriminierung aufgrund von Geschlecht handle, kippte ein Berufungsgericht diese Entscheidung nun.
Erstmals derartiges Urteil
Saad feierte das Urteil mit einem Post bei Facebook. Die New Woman Foundation, eine Organisation zur Stärkung der Frauenrechte in Ägypten, bezeichnete das Vorgehen des Managers als „Diskriminierung mit dem Ziel, soziale und moralische Vormundschaft durchzusetzen“. Der Organisation zufolge ist es das erste Mal, dass ein Gericht eine Strafe wegen Diskriminierung von Frauen im Land verhängt. Der Manager kann das Urteil noch anfechten.
Nicht ohne männlichen Begleiter reisen
Eine offizielle Regelung dazu, dass Hotels keine alleinreisenden Frauen beherbergen dürfen, gibt es in Ägypten nicht. Ägypterinnen haben in vergangenen Jahren aber mehrfach von ähnlichen Fällen berichtet vor allem in günstigeren Unterkünften. Menschenrechtler sprechen von Versuchen, Frauen ihre Unabhängigkeit zu verweigern und diese informell einer männlichen Aufsicht zu unterstellen.
Ägypten ist mehrheitlich muslimisch. Für unzählige Frauen etwa im Großraum der Hauptstadt Kairo oder in Alexandria sind Reisen allein völlig normal. Bei Familien in ländlichen und traditionelleren Gegenden kommt es aber seltener vor.
Traditionell durfte eine Frau nach islamischer Lehre nicht ohne männlichen Begleiter reisen – konkret ein enger Verwandter („Mahram“). Durch die heutige Art des Reisens etwa per Auto oder Flugzeug, die deutlich sicherer ist als in früheren Jahrhunderten, sehen viele Gelehrte diese Regeln aber lockerer. In den meisten Ländern der arabischen Welt wurden sie abgeschafft, es gibt teils aber noch verwandte Vorschriften wie etwa die Regelung in Saudi-Arabien, dass Frauen ihren Ehemännern „auf angemessene Weise gehorchen“ müssen.
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