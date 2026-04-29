Millionen-Betrug mit Fake-Profilen von Armin Wolf

Einen millionenschweren, internationalen Internetbetrug mit Promi-Fake-News haben österreichische Ermittler gemeinsam mit albanischen Behörden aufgedeckt. In Albanien wurden drei Callcenter ausgehoben – es sollen Opfer mit falschen Informationen über Prominente, etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen oder ORF-Moderator Armin Wolf, zu Investitionen gebracht worden sein.