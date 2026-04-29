Millionen-Betrug mit Fake-Profilen von Armin Wolf

Einen millionenschweren, internationalen Internetbetrug mit Promi-Fake-News haben österreichische Ermittler gemeinsam mit albanischen Behörden aufgedeckt. In Albanien wurden drei Callcenter ausgehoben – es sollen Opfer mit falschen Informationen über Prominente, etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen oder ORF-Moderator Armin Wolf, zu Investitionen gebracht worden sein.
Die Aktion erfolgte mit Unterstützung von Europol und Eurojust. Zwei Jahre lang wurde ermittelt. Der Schaden beträgt mindestens 50 Millionen Euro. 900.000 Euro konnten noch sichergestellt werden. Zehn Personen wurden festgenommen. Auch Österreicher waren unter den Opfern.
Für den Betrug wurden die Identitäten von bekannten Persönlichkeiten wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen oder ORF-Moderator Armin Wolf benutzt.
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