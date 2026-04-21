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Tim Cook: Das waren seine größten (Miss)erfolge

Digital
21.04.2026 14:11
Tim Cook zieht sich im September als Apple-CEO zurück und wird den Posten des Executive Chairman ...
Tim Cook zieht sich im September als Apple-CEO zurück und wird den Posten des Executive Chairman übernehmen. Nachfolger wird John Ternus.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Der US-Computerkonzern Apple bekommt einen neuen Chef. Im September übernimmt mit John Ternus ein wichtiger Manager der Hardware-Abteilung die Konzernführung von Tim Cook. Zeit für eine Rückschau: Wie hat Cook Apple verändert? Was waren seine größten (Miss)erfolge?

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„Es war das größte Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein und ein so außergewöhnliches Unternehmen führen zu dürfen“, erklärte Cook in einer Aussendung zu seinem Rücktritt. Er hatte Apple 2011 von Firmengründer Steve Jobs übernommen, der wenig später einer Krebserkrankung erlag. Später erzählte Cook, Jobs habe ihm noch einen Rat mit auf den Weg gegeben: „Frage niemals, was ich tun würde, sondern tue einfach das Richtige.“ Tatsächlich hat der scheidende Apple-Chef dem Konzern in den letzten Jahren erfolgreich seinen Stempel aufgedrückt – und entscheidende Weichen gestellt, die Apple noch lange prägen werden. Eine Analyse.

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