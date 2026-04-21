Tim Cook: Das waren seine größten (Miss)erfolge

„Es war das größte Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein und ein so außergewöhnliches Unternehmen führen zu dürfen“, erklärte Cook in einer Aussendung zu seinem Rücktritt. Er hatte Apple 2011 von Firmengründer Steve Jobs übernommen, der wenig später einer Krebserkrankung erlag. Später erzählte Cook, Jobs habe ihm noch einen Rat mit auf den Weg gegeben: „Frage niemals, was ich tun würde, sondern tue einfach das Richtige.“ Tatsächlich hat der scheidende Apple-Chef dem Konzern in den letzten Jahren erfolgreich seinen Stempel aufgedrückt – und entscheidende Weichen gestellt, die Apple noch lange prägen werden. Eine Analyse.