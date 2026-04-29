Fans pilgern zu Fuß oder mit dem Rad zum Finale

Eine wahre schwarz-weiße Fan-Lawine rollt auf Klagenfurt zu! Am Freitag werden mehr als 15.000 LASK-Anhänger mit Bussen und Autos nach Kärnten pilgern. Die ersten Fans haben sich aber schon in den letzten Tagen auf den Weg gemacht. Roswitha Himmelfreundpointner, die im Fanservice der Linzer tätig ist, machte sich nach dem 5:1 am Sonntag in Hartberg von dort aus zu Fuß auf die Reise und spult 200 Kilometer ab.