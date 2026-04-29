Mädchen vor Zug gestoßen: Mann muss in Psychiatrie

Gericht attestierte Gefahr für die Allgemeinheit

Die Verteidiger des 31-Jährigen plädierten auf Freispruch mangels ausreichender Beweise. Es seien auch andere Szenarien denkbar, wie das Mädchen ums Leben gekommen sein könnte. Das Gericht kam aber zu dem Schluss, dass der Angeklagte die Tat begangen habe. Von ihm ginge eine Gefahr für die Allgemeinheit aus, deswegen wird der 31-Jährige nun in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.