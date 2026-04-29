Im verflixten siebten Jahr kam das Aus!

Filip Misolic schwitzt in Zagreb intensiv an seinem Comeback. Nach der schweren Fußverletzung im Februar kann der Steirer bereits leichte Einheiten auf dem Platz absolvieren. Verläuft weiterhin alles nach Plan, dann möchte das 24-jährige Tennis-Ass im Juni sein Comeback auf der ATP-Tour feiern.
Mehr als zwei Monate ist es her, dass auf Filip Misolic der Verletzungshammer mit voller Wucht niedersauste. Das österreichische Tennis-Ass zog sich einen Teilriss der Plantarfaszie zu. Eine Verletzung, bei der man Geduld braucht. Anfangs konnte Misolic außer der Therapie gar nichts machen, mittlerweile sieht der Steirer endlich Licht am Ende des Tunnels.
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