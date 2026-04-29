Im verflixten siebten Jahr kam das Aus!

Mehr als zwei Monate ist es her, dass auf Filip Misolic der Verletzungshammer mit voller Wucht niedersauste. Das österreichische Tennis-Ass zog sich einen Teilriss der Plantarfaszie zu. Eine Verletzung, bei der man Geduld braucht. Anfangs konnte Misolic außer der Therapie gar nichts machen, mittlerweile sieht der Steirer endlich Licht am Ende des Tunnels.